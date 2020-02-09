Киевстар меняет старые смартфоны на новые09.02.2020 17:00
Киевстар запустил для своих абонентов полезную услугу, которая позволит им обменять свой старый смартфон на новую модель, либо получить деньги за свой девайс, сообщает Today.ua . Тем, у кого нет ... подробнее →
Вступили в действие новые правила пересечения админграницы с Крымом для детей09.02.2020 15:00
С 9 февраля 2020 года вступают в силу измененные правила въезда и выезда во временно оккупированный Крым для граждан Украины в возрасте до 16 лет. Об этом рассказал помощник начальника Херсонского ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля09.02.2020 13:00
ОВЕН Овны марта на этой неделе блестяще выполнят то, с чем никак не могут справиться другие. Хороши также эти дни для теплого дружеского общения и совместного решения сложных вопросов с близкими и ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 февраля09.02.2020 11:00
Сегодня, 9 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 8 февраля линию ... подробнее →
В Таиланде спецназ ликвидировал стрелка, убившего более 25 человек09.02.2020 10:00
Начальник главного управления национальной полиции Таиланда генерал Чактхип Чайчинда заявил о ликвидации стрелка, убившего в более 20 человек в городе Накхонратчасима, сообщает Корреспондент.net . По ... подробнее →
20-летний швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом (ВИДЕО)09.02.2020 09:00
20-летний шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом, сообщает Телеканал новостей «24» . Молодой швед преодолел планку на высоте 6,17 метра в польском ... подробнее →
Определились первые финалисты нацотбора на Евровидение 2020 (ВИДЕО)09.02.2020 08:00
Победителями первого финала национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2020 стали KRUTЬ, Go-A и Jerry Heil. Они выступят со своими композициями в финале нацотбора, сообщает ИА ... подробнее →
- Прокуратура открыла дело из-за раздачи "республиканских паспортов" в ОРЛО09:00
- ADRA Ukraine запустила бесплатные автобусы возле линии разграничения на Донбассе16:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения с 10 по 16 февраля13:00
- Гончарук предложил кандидатуру на должность министра оккупированных территорий12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 февраля11:00
- Глава МИД Дании посетил КПВВ "Майорское"15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 февраля10:00
- В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО17:00
- Старейшей жительнице Луганщины исполнилось 107 лет16:00
- Прокуратура открыла дело из-за раздачи "республиканских паспортов" в ОРЛО09:00
- Количество жертв коронавируса в Китае превысило 1000 человек08:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Бой Усик - Чисора откладывается из-за травмы украинца17:00
- ADRA Ukraine запустила бесплатные автобусы возле линии разграничения на Донбассе16:00
- На круизном лайнере Dimond Princess второй украинец заразился коронавирусом15:00
- Мобильное приложение Дія скачали более миллиона раз14:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения с 10 по 16 февраля13:00
- Гончарук предложил кандидатуру на должность министра оккупированных территорий12:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- ADRA Ukraine запустила бесплатные автобусы возле линии разграничения на Донбассе
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 февраля
- Киевстар меняет старые смартфоны на новые
- Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 февраля
- Глава МИД Дании посетил КПВВ "Майорское"
- Гончарук предложил кандидатуру на должность министра оккупированных территорий
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 февраля
- Интертелеком получил разрешение на 4G
- 20-летний швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом (ВИДЕО)