Мобильное приложение Дія скачали более миллиона раз

10.02.2020 14:00

За четыре дня приложения Дія скачали более миллиона раз, сообщил в понедельник, 10 февраля, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook, передает Корреспондент.net . "1 047 403 ... подробнее →

Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения с 10 по 16 февраля

10.02.2020 13:00

График работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения на этой неделе. Донецкая область: 10.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 11.02 с. Зайцево Бахмутского района (Бахмутка) ул. Аносова; ... подробнее →

Гончарук предложил кандидатуру на должность министра оккупированных территорий

10.02.2020 12:00

Разделенное Министерство по вопросам оккупированных территорий может возглавить представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников, сообщает "Слово и ... подробнее →

Стали известны победители кинопремии Оскар 2020 (ВИДЕО)

10.02.2020 11:00

В ночь с 9 на 10 февраля на 92-й церемонии вручения Американской киноакадемии стали известным обладатели Оскаров 2019 года, сообщает НВ . Сенсацией церемонии стала лента южнокорейского режиссера Пон ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 февраля

10.02.2020 10:00

Сегодня, 10 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 февраля линию ... подробнее →

В Минобороны анонсировали внедрение электронных военных билетов

10.02.2020 09:00

В украинской армии введут электронные военные билеты. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ . Он отметил, что в Минобороны существует ... подробнее →

Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины

10.02.2020 08:00

Новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины, сообщает Корреспондент.net . Так, у одного из украинцев, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в ... подробнее →

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