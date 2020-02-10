Благотворительная организация ADRA Ukraine возобновила работу социального транспорта — бесплатных автобусов, которые будут работать для людей, живущих в «изолированных» поселках на ... подробнее →

Следующий бой украинского супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО) состоится не раньше мая, передает iSport.ua . Ожидалось, что его поединок c британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) пройдет в ... подробнее →

4 февраля Верховная Рада одобрила в первом чтении президентский законопроект о сокращении количества депутатов. Документ предлагает уменьшить их численность до 300 и закрепить пропорциональную ... подробнее →

В начале февраля в Украине заработала программа кредитования малого бизнеса «5-7-9%». Еще до ее старта правительство получило более 17 тысяч заявок предпринимателей, а 3 февраля ... подробнее →

Разделенное Министерство по вопросам оккупированных территорий может возглавить представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников, сообщает "Слово и ... подробнее →

График работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения на этой неделе. Донецкая область: 10.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 11.02 с. Зайцево Бахмутского района (Бахмутка) ул. Аносова; ... подробнее →

За четыре дня приложения Дія скачали более миллиона раз, сообщил в понедельник, 10 февраля, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook, передает Корреспондент.net . "1 047 403 ... подробнее →

Еще один украинец заразился китайским коронавирусом на остановленном на карантин возле берегов Японии круизном лайнере Dimond Princess, сообщает телеканал 112 Украина . Ранее коронавирусом заразился ... подробнее →

Стали известны победители кинопремии Оскар 2020 (ВИДЕО) 10.02.2020 11:00 В ночь с 9 на 10 февраля на 92-й церемонии вручения Американской киноакадемии стали известным обладатели Оскаров 2019 года, сообщает НВ . Сенсацией церемонии стала лента южнокорейского режиссера Пон ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 февраля 10.02.2020 10:00 Сегодня, 10 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 февраля линию ... подробнее →

В Минобороны анонсировали внедрение электронных военных билетов 10.02.2020 09:00 В украинской армии введут электронные военные билеты. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ . Он отметил, что в Минобороны существует ... подробнее →