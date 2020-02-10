Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?10.02.2020 19:00
В начале февраля в Украине заработала программа кредитования малого бизнеса «5-7-9%». Еще до ее старта правительство получило более 17 тысяч заявок предпринимателей, а 3 февраля ... подробнее →
5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов10.02.2020 18:00
4 февраля Верховная Рада одобрила в первом чтении президентский законопроект о сокращении количества депутатов. Документ предлагает уменьшить их численность до 300 и закрепить пропорциональную ... подробнее →
Бой Усик - Чисора откладывается из-за травмы украинца10.02.2020 17:00
Следующий бой украинского супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО) состоится не раньше мая, передает iSport.ua . Ожидалось, что его поединок c британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) пройдет в ... подробнее →
ADRA Ukraine запустила бесплатные автобусы возле линии разграничения на Донбассе10.02.2020 16:00
Благотворительная организация ADRA Ukraine возобновила работу социального транспорта — бесплатных автобусов, которые будут работать для людей, живущих в «изолированных» поселках на ... подробнее →
На круизном лайнере Dimond Princess второй украинец заразился коронавирусом10.02.2020 15:00
Еще один украинец заразился китайским коронавирусом на остановленном на карантин возле берегов Японии круизном лайнере Dimond Princess, сообщает телеканал 112 Украина . Ранее коронавирусом заразился ... подробнее →
Мобильное приложение Дія скачали более миллиона раз10.02.2020 14:00
За четыре дня приложения Дія скачали более миллиона раз, сообщил в понедельник, 10 февраля, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook, передает Корреспондент.net . "1 047 403 ... подробнее →
Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения с 10 по 16 февраля10.02.2020 13:00
График работы мобильных отделений "Ощадбанка" вдоль линии разграничения на этой неделе. Донецкая область: 10.02 г. Бахмут, ул. Мира, 50; 11.02 с. Зайцево Бахмутского района (Бахмутка) ул. Аносова; ... подробнее →
Гончарук предложил кандидатуру на должность министра оккупированных территорий10.02.2020 12:00
Разделенное Министерство по вопросам оккупированных территорий может возглавить представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников, сообщает "Слово и ... подробнее →
Стали известны победители кинопремии Оскар 2020 (ВИДЕО)10.02.2020 11:00
В ночь с 9 на 10 февраля на 92-й церемонии вручения Американской киноакадемии стали известным обладатели Оскаров 2019 года, сообщает НВ . Сенсацией церемонии стала лента южнокорейского режиссера Пон ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 10 февраля10.02.2020 10:00
Сегодня, 10 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 февраля линию ... подробнее →
В Минобороны анонсировали внедрение электронных военных билетов10.02.2020 09:00
В украинской армии введут электронные военные билеты. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ . Он отметил, что в Минобороны существует ... подробнее →
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины10.02.2020 08:00
Новый вид китайского коронавируса впервые был обнаружен у гражданина Украины, сообщает Корреспондент.net . Так, у одного из украинцев, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess в ... подробнее →
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