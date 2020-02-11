В зоне ООС построили модульный городок для военных

11.02.2020 17:00

Возле линии соприкосновения на Донбассе появился модульный городок для воинов ООС, сообщает Depo.Донбасс . "Полевая база модульного типа" - так официально называется этот городок - занимает площадь ... подробнее →

Из-за коронавируса в НХЛ возник дефицит клюшек

11.02.2020 16:00

Игроки и клубы Национальной хоккейной лиги столкнулись с проблемой дефицита игровых клюшек, сообщает Телеграф . 75% игроков Лиги пользуются спортинвентарем, который производится в Китае. Проблема ... подробнее →

Энрике Иглесиас и Анна Курникова вновь стали родителями

11.02.2020 15:00

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки Анны Курниковой пополнение. Пара в третий раз стала родителями, сообщает Корреспондент.net . Об этом в эфире чилийской ... подробнее →

В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия

11.02.2020 14:00

В Украине в тестовом режиме заработала горячая линия по предупреждению домашнего насилия. Номер телефона – 1547, сообщает Телеканал новостей «24» . Министр Кабмина Дмитрий Дубилет в ... подробнее →

Зеленский заменил Богдана Ермаком

11.02.2020 13:00

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . На его должность назначен бывший помощник главы государства Андрей Ермак. ... подробнее →

Xiaomi добавила в свои смартфоны "детектор" коронавируса

11.02.2020 12:00

Компания Xiaomi объявила о запуске в фирменной оболочке MIUI 11 новой функции. Об этом сообщается на официальной страничке команды MIUI в китайской социальной сети Weibo, передает iXBT.com . По ... подробнее →

В Кабмине анонсировали введение пакета бесплатных медицинских услуг для населения

11.02.2020 11:00

С 1 апреля в медучреждениях Украины собираются предоставлять гарантированный пакет бесплатных медицинских услуг. Как заявил премьер-министр Алексей Гончарук, для того, чтобы Программа медицинских ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 февраля

11.02.2020 10:00

Сегодня, 11 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 февраля линию ... подробнее →

Прокуратура открыла дело из-за раздачи "республиканских паспортов" в ОРЛО

11.02.2020 09:00

Прокуратура Луганской области начала уголовное производство относительно совершения представителями оккупационной администрации Российской Федерации принудительной "паспортизации" граждан Украины, ... подробнее →

Количество жертв коронавируса в Китае превысило 1000 человек

11.02.2020 08:00

В Китае число жертв коронавируса выросло до 1016 человек, заражены более 42 тысяч человек. Об этом 11 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ... подробнее →

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