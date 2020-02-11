Прокуратура открыла дело из-за раздачи "республиканских паспортов" в ОРЛО11.02.2020 09:00
Прокуратура Луганской области начала уголовное производство относительно совершения представителями оккупационной администрации Российской Федерации принудительной "паспортизации" граждан Украины, ... подробнее →
Количество жертв коронавируса в Китае превысило 1000 человек11.02.2020 08:00
В Китае число жертв коронавируса выросло до 1016 человек, заражены более 42 тысяч человек. Об этом 11 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ... подробнее →
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