Прокуратура открыла дело из-за раздачи "республиканских паспортов" в ОРЛО

11.02.2020 09:00

Прокуратура Луганской области начала уголовное производство относительно совершения представителями оккупационной администрации Российской Федерации принудительной "паспортизации" граждан Украины, ... подробнее →

Количество жертв коронавируса в Китае превысило 1000 человек

11.02.2020 08:00

В Китае число жертв коронавируса выросло до 1016 человек, заражены более 42 тысяч человек. Об этом 11 февраля сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ... подробнее →

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