Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО12.02.2020 17:00
Министерство культуры, молодежи и спорта засекретило результаты опроса общественного мнения по изучению различных аспектов общественного мнения жителей подконтрольных и временно оккупированных ... подробнее →
В России "канонизировали" Путина12.02.2020 16:00
В российских СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что в аэропорту Санкт-Петербурга в качестве сувениров начали продавать иконы с изображением Путина, передает НВ . Пресс-секретарь главы ... подробнее →
Апрельскую гонку гран-при Китая отменили официально12.02.2020 15:00
Формула-1 решила отложить Гран-при Китая, который был запланирован на 17-19 апреля, из-за вспышки коронавируса, передает НВ . Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1. Новая дата проведения ... подробнее →
На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов12.02.2020 14:00
Движение транспортных средств через пункт пропуска «Марьинка» на линии разграничения усложнено из-за нерасчищенной от снега дороги со стороны неподконтрольной территории, - сообщает ... подробнее →
В Украине вырос индекс счастья12.02.2020 13:00
На конец 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми, а 18% считали, что свою жизнь несчастливой. Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, который в Украине ... подробнее →
ГСЧС объявила в Украине I уровень опасности12.02.2020 12:00
По всей Украине объявлен первый уровень опасности в связи с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает ГСЧС. "По прогнозам "Укргидрометцентра", 12 ... подробнее →
В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"12.02.2020 11:00
В Архангельской области России задержали террориста "ДНР" Бенеса Айо, больше известного под прозвищем "черный Ленин", сообщает Обозреватель . Его арестовали якобы по запросу Украины, сообщает ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля12.02.2020 10:00
Сегодня, 12 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 февраля линию ... подробнее →
Samsung представила новые флагманы Galaxy S2012.02.2020 09:00
Во вторник, 11 февраля, на презентации Galaxy Unpacked 2020 компания Samsung представила флагманские телефоны серии Galaxy S20, сообщает СТРАНА.ua . В Сан-Франциско показали три модели: базовый ... подробнее →
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу12.02.2020 08:00
Новый коронавирус, от которого умерли уже больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019, передает Цензор.НЕТ . Об этом в твиттере сообщил гендиректор ... подробнее →
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