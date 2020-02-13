В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году13.02.2020 17:00
Директор Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко рассказал о планах по восстановлению домов, поврежденных в результате ... подробнее →
Укрпочта приостановила доставку в Китай13.02.2020 16:00
Укрпочта заявила о приостановке поставок в Китай. Об этом говорится на сайте компании, сообщает Корреспондент.net . "В связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на ... подробнее →
Украинцы в Ухане записали видеообращение к Минздраву (ВИДЕО)13.02.2020 15:00
Украинцы из китайского города Ухань, которые уже несколько недель находятся на карантине, обратились к властям Украины с призывом эвакуировать их домой. Обращение опубликовало Hromadske, сообщает ... подробнее →
«Шахтер» запускает первый в Украине клубный телеканал13.02.2020 14:00
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал «Шахтеру» лицензию на кабельное вещание телеканала FCSD, сообщает Tribuna.com . Коммерческий отдел «Шахтера» ... подробнее →
В Днепре из снега слепили копию полицейского авто13.02.2020 13:00
В Днепре неизвестные слепили из снега патрульный автомобиль. Произведение разрисовали баллончиками, чтобы сделать еще более подобным оригиналу, сообщает Телеканал новостей «24» . Похоже, ... подробнее →
В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек13.02.2020 12:00
В оккупированном Донецке без тепла остались более 120 жилых домов, школы, садики и больница. Об этом говорится в сообщении пресс-службы так называемого "МЧС ДНР", передает ОстроВ . Отмечается, что ... подробнее →
Facebook удалил созданную спецслужбами РФ сеть антиукраинских аккаунтов13.02.2020 11:00
Администрация Facebook удалила три несвязанные друг с другом сети учетных записей, которые скоординировано распространяли недостоверную информацию. Одна из этих сетей была создана в России и ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля13.02.2020 10:00
Сегодня, 13 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 февраля линию ... подробнее →
Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"13.02.2020 09:00
Гражданин Латвии Бенес Айо был задержан по запросу Украины о выдаче для привлечения к уголовной ответственности. Его отпустили после того, как за террориста вступился депутат Госдумы от КПРФ, ... подробнее →
Микроавтобус из Украины попал в смертельное ДТП под Псковом13.02.2020 08:00
На трассе в Псковской области 13 февраля в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo погибли восемь человек, предположительно граждане Украины, сообщает ... подробнее →
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