Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выдал «Шахтеру» лицензию на кабельное вещание телеканала FCSD, сообщает Tribuna.com . Коммерческий отдел «Шахтера» ... подробнее →

Украинцы из китайского города Ухань, которые уже несколько недель находятся на карантине, обратились к властям Украины с призывом эвакуировать их домой. Обращение опубликовало Hromadske, сообщает ... подробнее →

Укрпочта заявила о приостановке поставок в Китай. Об этом говорится на сайте компании, сообщает Корреспондент.net . "В связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на ... подробнее →

Директор Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации Игорь Бойко рассказал о планах по восстановлению домов, поврежденных в результате ... подробнее →

В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек 13.02.2020 12:00 В оккупированном Донецке без тепла остались более 120 жилых домов, школы, садики и больница. Об этом говорится в сообщении пресс-службы так называемого "МЧС ДНР", передает ОстроВ . Отмечается, что ... подробнее →

Facebook удалил созданную спецслужбами РФ сеть антиукраинских аккаунтов 13.02.2020 11:00 Администрация Facebook удалила три несвязанные друг с другом сети учетных записей, которые скоординировано распространяли недостоверную информацию. Одна из этих сетей была создана в России и ... подробнее →