В Мюнхене презентовали план завершения войны в Украине

14.02.2020 17:00

В пятницу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали план прекращения войны в Украине, разработанный совместно тремя международными организациями и Российским советом по ... подробнее →

В Эстонии из-за отсутствия снега отменили чемпионат Европы по биатлону

14.02.2020 16:00

Чемпионат Европы по биатлону, который должен был пройти в эстонском городе Отепе, перенесен в Раубичи (Беларусь). Провести турнир в Эстонии не удастся из-за отсутствия снега, передает РБК-Украина . ... подробнее →

"ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты

14.02.2020 15:00

Размер минимальной зарплаты на подконтрольной группировке территории будет составлять 6065 рублей (2230 гривен по актуальному курсу). Соответствующий «закон» сегодня принял «народный ... подробнее →

С лайнера Diamond Princess эвакуировали первых пассажиров

14.02.2020 14:00

Некоторым пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии из-за вспышки коронавируса, разрешили сойти на берег, сообщает Телеканал новостей «24» . ... подробнее →

Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров

14.02.2020 13:00

Волонтеры Южно-Украинской АЭС передали в подразделения Вооруженных Сил Украины 16 квадрокоптеров для разведки и контроля, сообщает информцентр АЭС . Кроме того для военных 79-й отдельной ... подробнее →

В Антарктике зарегистрировали рекордно высокую температуру

14.02.2020 12:00

Бразильские ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру. Впервые в истории белого континента воздух прогрелся там до +20,75°C, сообщает AFP . Сообщается, что замер температуры ... подробнее →

Иглесиас и Курникова показали фото новорожденного ребенка

14.02.2020 11:00

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram выложила фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас, сообщает Korrespondent.net . В аккаунте ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля

14.02.2020 10:00

Сегодня, 14 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 февраля линию ... подробнее →

В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса

14.02.2020 09:00

Китайские врачи разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov, сообщил Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, передает ... подробнее →

Названа дата эвакуации украинцев из Уханя

14.02.2020 08:00

Граждане Украины будут эвакуированы из китайского города Ухань 18 февраля, их сразу поместят в больницу на 14-дневную изоляцию. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире ... подробнее →

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