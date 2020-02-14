В Мюнхене презентовали план завершения войны в Украине14.02.2020 17:00
В пятницу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности обнародовали план прекращения войны в Украине, разработанный совместно тремя международными организациями и Российским советом по ... подробнее →
В Эстонии из-за отсутствия снега отменили чемпионат Европы по биатлону14.02.2020 16:00
Чемпионат Европы по биатлону, который должен был пройти в эстонском городе Отепе, перенесен в Раубичи (Беларусь). Провести турнир в Эстонии не удастся из-за отсутствия снега, передает РБК-Украина . ... подробнее →
"ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты14.02.2020 15:00
Размер минимальной зарплаты на подконтрольной группировке территории будет составлять 6065 рублей (2230 гривен по актуальному курсу). Соответствующий «закон» сегодня принял «народный ... подробнее →
С лайнера Diamond Princess эвакуировали первых пассажиров14.02.2020 14:00
Некоторым пассажирам круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в Японии из-за вспышки коронавируса, разрешили сойти на берег, сообщает Телеканал новостей «24» . ... подробнее →
Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров14.02.2020 13:00
Волонтеры Южно-Украинской АЭС передали в подразделения Вооруженных Сил Украины 16 квадрокоптеров для разведки и контроля, сообщает информцентр АЭС . Кроме того для военных 79-й отдельной ... подробнее →
В Антарктике зарегистрировали рекордно высокую температуру14.02.2020 12:00
Бразильские ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру. Впервые в истории белого континента воздух прогрелся там до +20,75°C, сообщает AFP . Сообщается, что замер температуры ... подробнее →
Иглесиас и Курникова показали фото новорожденного ребенка14.02.2020 11:00
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram выложила фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас, сообщает Korrespondent.net . В аккаунте ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля14.02.2020 10:00
Сегодня, 14 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 февраля линию ... подробнее →
В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса14.02.2020 09:00
Китайские врачи разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov, сообщил Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР, передает ... подробнее →
Названа дата эвакуации украинцев из Уханя14.02.2020 08:00
Граждане Украины будут эвакуированы из китайского города Ухань 18 февраля, их сразу поместят в больницу на 14-дневную изоляцию. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в эфире ... подробнее →
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 15 февраля10:00
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты15:00
- Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля10:00
- В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году17:00
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля10:00
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"09:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО17:00
- Xiaomi представила детектор скрытых камер17:00
- "Шведский Бубка" установил второй мировой рекорд за неделю (ВИДЕО)15:30
- Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля14:00
- "Слуга народа" запускает партийную газету и телеканал12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 16 февраля10:00
- Зеленский предложил совместное патрулирование границы на Донбассе силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО09:00
- Стали известны победители второго полуфинала Нацотбора на Евровидение (ВИДЕО)08:00
- ФСБ задержала в Азовском море судно с украинскими рыбаками18:00
- Сегодня пройдет второй полуфинал нацотбора на Евровидение-202016:00
- Опубликованы снимки вируса COVID-19 под микроскопом14:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек
- В Мюнхене презентовали план завершения войны в Украине
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты
- Украина отвергла "Мюнхенские рекомендации" по Донбассу
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 15 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля
- В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"
- Украинцы в Ухане записали видеообращение к Минздраву (ВИДЕО)