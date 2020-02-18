Штаб ООС рассказал о бое в Луганской области18.02.2020 13:00
В результате обстрелов утром во вторник, 18 февраля, один военный погиб, четверо получили ранения. Бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился, сообщает ... подробнее →
Аваков заявил о необходимости принятия закона о коллаборантах18.02.2020 12:00
Перед тем, как Украина вернет контроль над оккупированными территориями Донбасса и придет время местных выборов, необходимо принять закон о коллаборантах, который также называют закон об амнистии. Об ... подробнее →
Главу Мюнхенской конференции занесли в базу "Миротворца"18.02.2020 11:00
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу скандального сайта "Миротворец" за подписание плана по мирному урегулированию на Донбассе, сообщает ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 18 февраля18.02.2020 10:00
Сегодня, 18 февраля, КПВВ «Марьинка» в связи с обновлением системы электросетей пропускные операции не осуществляет. Остальные КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме. Об ... подробнее →
SpaceX вывела на орбиту еще 60 спутников для интернет-системы Starlink18.02.2020 09:00
Американская технологическая компания SpaceX отправила на низкую околоземную орбиту очередные 60 интернет-спутников в рамках проекта Starlink, сообщает DW . В понедельник, 17 февраля, компания Илона ... подробнее →
Windrose запускает бюджетные авиарейсы между шестью городами Украины18.02.2020 08:00
Украинская авиакомпания Windrose с апреля организует регулярные рейсы между Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ... подробнее →
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