Сегодня, 18 февраля, на юбилейном Берлинском кинофестивале (Berlinale) состоится мировая премьера картины "Номера" по одноименной пьесе режиссера Олега Сенцова, сообщает телеканал 112 Украина . В ... подробнее →

На брифинге после заседания СНБО начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал о подробностях сегодняшнего боя под Золотым, передает Цензор.НЕТ . "Сегодня после 5 часов ... подробнее →

В четверг, 20 февраля, в Харькове на ОСК "Металлист" в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы встретятся донецкий "Шахтер" и португальская "Бенфика", сообщает «ZN.UA» . В ... подробнее →

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0930 о бесплатном питании для детей внутренних переселенцев, передает LB.ua . Об этом свидетельствует сайт Верховной рады. Отмечается, что 18 ... подробнее →

Аваков заявил о необходимости принятия закона о коллаборантах 18.02.2020 12:00 Перед тем, как Украина вернет контроль над оккупированными территориями Донбасса и придет время местных выборов, необходимо принять закон о коллаборантах, который также называют закон об амнистии. Об ... подробнее →

Главу Мюнхенской конференции занесли в базу "Миротворца" 18.02.2020 11:00 Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу скандального сайта "Миротворец" за подписание плана по мирному урегулированию на Донбассе, сообщает ... подробнее →