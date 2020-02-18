Аваков заявил о необходимости принятия закона о коллаборантах 18.02.2020 12:00 Перед тем, как Украина вернет контроль над оккупированными территориями Донбасса и придет время местных выборов, необходимо принять закон о коллаборантах, который также называют закон об амнистии. Об ... подробнее →

Главу Мюнхенской конференции занесли в базу "Миротворца" 18.02.2020 11:00 Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу скандального сайта "Миротворец" за подписание плана по мирному урегулированию на Донбассе, сообщает ... подробнее →