В субботу, 22 февраля, в Украине состоится финал национального отбора на Евровидение 2020. Он определит исполнителя, который представит Украину на международном песенном конкурсе в Роттердаме в мае ... подробнее →

Народный депутат от парламентской фракции Слуга народа Михаил Радуцкий рассказал о судьбе заразившихся китайским коронавирусом украинцах на лайнере Diamond Princess. По его словам, двое граждан ... подробнее →

Укрзализниця запустила канал коммуникации с пассажирами через Facebook-месседжер. Кроме того обращаться с вопросами, замечаниями и предложениями можно в контактный центр Укрзализныци 0800-50-3111, ... подробнее →

Бывший советник по медицине Владимира Зеленского и известный детский педиатр Евгений Комаровский возмущен "теплым приемом" эвакуированных украинцев из китайского Уханя. Своей реакцией на сегодняшние ... подробнее →

Владимир Зеленский опубликовал на своей Facebook-странице заявление о прибытии рейса из Уханя. Приводим его ниже полностью: "Самолет с нашими гражданами и гражданами других стран, которых мы ... подробнее →

По информации, полученной Госпогранслужбой Украины по линии погранично-представительского аппарата, Российская Федерация приостанавливает пропуск на свою территорию граждан Китая. Об этом информирует ... подробнее →

Самолет рейса SPQ1117 с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами приземлился в международном аэропорту "Харьков". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса flightradar24. ... подробнее →

Правительство повысило статус и переименовало Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. Об этом решении сообщил нардеп Алесей Гончаренко в своем ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 20 февраля 20.02.2020 10:00 Сегодня, 20 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 февраля линию ... подробнее →

Самолет с украинцами из Уханя сел в Борисполе 20.02.2020 09:45 После 35 кругов над Украиной самолет из Уханя сел в Борисполе, сообщает СТРАНА.ua . МВД в Твиттере сообщает, что после дозаправки самолет направится в Харьков. Оттуда украинцев отвезут в Новые ... подробнее →