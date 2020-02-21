BlaBlaCar прекратил работу в оккупированном Крыму21.02.2020 17:00
Французская компания BlaBlaCar перестала работать в оккупированном Крыму из-за санкций против Российской Федерации, сообщает РБК-Украина . На сайте BlaBlaCar при попытке найти попутчика для поездок в ... подробнее →
В Брянске 13 украинцев с поезда "Киев-Москва" оставили на карантин21.02.2020 16:00
Государственная пограничная служба Украины получила информацию, что в Брянске пассажиров вагона поезда "Киев-Москва" оставили на карантин из-за гражданки Китая с высокой температурой. Как информирует ... подробнее →
Группа MOZGI выпустила клип о сильных женщинах (ВИДЕО)21.02.2020 15:00
Украинская музыкальная группа MOZGI презентовала первый за долгое время клип. Ролик вышел на трек "Девченка" и появился на официальном YouTube-канале артистов, сообщает Корреспондент.net . ... подробнее →
Переселенцы с Донбасса привезли продукты эвакуированным из Ухани21.02.2020 14:00
Переселенцы с оккупированных территорий Донбасса привезли продукты питания эвакуированным из китайской Ухани, передает Цензор.НЕТ . Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил журналист Владимир ... подробнее →
Полиция отпустила почти всех задержанных в Новых Санжарах21.02.2020 13:00
Полиция отпустила 23 из 24 задержанных агрессивных протестующих в Новых Санжарах, которые блокировали въезд в пгт автобусов с эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами. Еще 1 задержанный ... подробнее →
В "ДНР" рассказали, когда необходимо менять "республиканский" паспорт21.02.2020 12:00
В сообщении миграционной службы самопровозглашенной республики говорится, что паспорт «ДНР», полученный после 22 марта 2019 года, необходимо менять при достижении 20-ти и 45-летнего ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 21 февраля21.02.2020 11:00
Сегодня, 21 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 20 февраля линию ... подробнее →
Названо число задержанных и пострадавших в ходе протестов в Новых Санжарах21.02.2020 10:30
Во время столкновений с полицией в Новых Санжарах (Полтавская обл.), из-за размещения на карантин в санатории Нацгвардии Украины эвакуированных из Ухани (Китай) украинцев и иностранцев, были задержаны ... подробнее →
Зеленский позвонил девушке, которую не эвакуировали из Китая из-за собаки21.02.2020 10:00
Президент Украины пообещал найти способ вернуть домой украинку Анастасию Зинченко, которую накануне не эвакуировали из Уханя из-за отказа оставить собаку, сообщает Телеканал новостей «24» ... подробнее →
Скалецкая осталась в изоляции вместе с эвакуированными из Китая21.02.2020 09:00
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пройдет 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, которые в четверг были эвакуированы из Китая. Об этом Скалецкая сообщила на своей странице в Фейсбук, ... подробнее →
"Шахтер" начал плей-офф Лиги Европы с победы над "Бенфикой" (ВИДЕО)21.02.2020 08:00
В Харькове донецкий "Шахтер" принимал "Бенфику" из Лиссабона в матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщает телеканал 112 Украина . В течении всего поединка "горняки" играли уверенней. И вполне заслужено ... подробнее →
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