Названо число задержанных и пострадавших в ходе протестов в Новых Санжарах21.02.2020 10:30
Во время столкновений с полицией в Новых Санжарах (Полтавская обл.), из-за размещения на карантин в санатории Нацгвардии Украины эвакуированных из Ухани (Китай) украинцев и иностранцев, были задержаны ... подробнее →
Зеленский позвонил девушке, которую не эвакуировали из Китая из-за собаки21.02.2020 10:00
Президент Украины пообещал найти способ вернуть домой украинку Анастасию Зинченко, которую накануне не эвакуировали из Уханя из-за отказа оставить собаку, сообщает Телеканал новостей «24» ... подробнее →
Скалецкая осталась в изоляции вместе с эвакуированными из Китая21.02.2020 09:00
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пройдет 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, которые в четверг были эвакуированы из Китая. Об этом Скалецкая сообщила на своей странице в Фейсбук, ... подробнее →
"Шахтер" начал плей-офф Лиги Европы с победы над "Бенфикой" (ВИДЕО)21.02.2020 08:00
В Харькове донецкий "Шахтер" принимал "Бенфику" из Лиссабона в матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщает телеканал 112 Украина . В течении всего поединка "горняки" играли уверенней. И вполне заслужено ... подробнее →
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