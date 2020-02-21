Зеленский позвонил девушке, которую не эвакуировали из Китая из-за собаки

21.02.2020 10:00

Президент Украины пообещал найти способ вернуть домой украинку Анастасию Зинченко, которую накануне не эвакуировали из Уханя из-за отказа оставить собаку, сообщает Телеканал новостей «24» ... подробнее →

Скалецкая осталась в изоляции вместе с эвакуированными из Китая

21.02.2020 09:00

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пройдет 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, которые в четверг были эвакуированы из Китая. Об этом Скалецкая сообщила на своей странице в Фейсбук, ... подробнее →

"Шахтер" начал плей-офф Лиги Европы с победы над "Бенфикой" (ВИДЕО)

21.02.2020 08:00

В Харькове донецкий "Шахтер" принимал "Бенфику" из Лиссабона в матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщает телеканал 112 Украина . В течении всего поединка "горняки" играли уверенней. И вполне заслужено ... подробнее →

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