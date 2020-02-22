Уайлдер - Фьюри: анонс и прогноз на бой-реванш22.02.2020 17:00
В ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе на знаменитой арене "MGM Grand" состоится долгожданный реванш между американским чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри, ... подробнее →
Где и когда смотреть финал нацотбора на Евровидение 202022.02.2020 15:00
Финал национального отбора на Евровидение 2020 пройдет в Украине 22 февраля, сообщает ICTV . Телевизионную трансляцию будут проводить каналы СТБ и UA: Первый. Начало трансляции в 19.00. По ... подробнее →
В Новые Санжары привезли мобильную станцию 4G-интернета22.02.2020 14:00
Для того, чтобы эвакуированные из китайской Ухани люди могли общаться с родными, в медицинском центре в Новых Санжарах на Полтавщине устанавливают скоростной бесплатный интернет. Как передает ... подробнее →
НВО анонсировал выход нового эпизода легендарного сериала "Друзья"22.02.2020 12:00
Телеканал HBO снимет новый специальный эпизод известного сериала "Друзья", сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . В съемках примут участие все шестеро главных героев сериала: Дженнифер Энистон, Кортни ... подробнее →
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии22.02.2020 11:00
В Италии зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19 и второй смертельный случай в Европе, сообщает РБК-Украина . Как сообщил губернатор региона Венето, умер мужчина 78 лет по имени Андриано ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 22 февраля22.02.2020 10:00
Сегодня утром все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. За прошедшие сутки через КПВВ проследовало более ... подробнее →
"Шахтер" предложил свой самолет для эвакуации оставшихся в Ухане украинцев22.02.2020 08:30
Капитан команды "Шахтер" Андрей Пятов заявил, что клуб готов отправить свой самолет в Китай, чтобы забрать украинских граждан, остающихся в Ухане. Об этом сообщается на сайте клуба, передает ИА ... подробнее →
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