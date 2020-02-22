Уайлдер - Фьюри: анонс и прогноз на бой-реванш

22.02.2020 17:00

В ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе на знаменитой арене "MGM Grand" состоится долгожданный реванш между американским чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри, ... подробнее →

Где и когда смотреть финал нацотбора на Евровидение 2020

22.02.2020 15:00

Финал национального отбора на Евровидение 2020 пройдет в Украине 22 февраля, сообщает ICTV . Телевизионную трансляцию будут проводить каналы СТБ и UA: Первый. Начало трансляции в 19.00. По ... подробнее →

В Новые Санжары привезли мобильную станцию 4G-интернета

22.02.2020 14:00

Для того, чтобы эвакуированные из китайской Ухани люди могли общаться с родными, в медицинском центре в Новых Санжарах на Полтавщине устанавливают скоростной бесплатный интернет. Как передает ... подробнее →

НВО анонсировал выход нового эпизода легендарного сериала "Друзья"

22.02.2020 12:00

Телеканал HBO снимет новый специальный эпизод известного сериала "Друзья", сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . В съемках примут участие все шестеро главных героев сериала: Дженнифер Энистон, Кортни ... подробнее →

Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

22.02.2020 11:00

В Италии зафиксирована первая смерть от коронавируса COVID-19 и второй смертельный случай в Европе, сообщает РБК-Украина . Как сообщил губернатор региона Венето, умер мужчина 78 лет по имени Андриано ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 22 февраля

22.02.2020 10:00

Сегодня утром все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. За прошедшие сутки через КПВВ проследовало более ... подробнее →

"Шахтер" предложил свой самолет для эвакуации оставшихся в Ухане украинцев

22.02.2020 08:30

Капитан команды "Шахтер" Андрей Пятов заявил, что клуб готов отправить свой самолет в Китай, чтобы забрать украинских граждан, остающихся в Ухане. Об этом сообщается на сайте клуба, передает ИА ... подробнее →

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