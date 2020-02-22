Уайлдер - Фьюри: анонс и прогноз на бой-реванш 22.02.2020 17:00 В ночь с 22 на 23 февраля в Лас-Вегасе на знаменитой арене "MGM Grand" состоится долгожданный реванш между американским чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри, ... подробнее →

Где и когда смотреть финал нацотбора на Евровидение 2020 22.02.2020 15:00 Финал национального отбора на Евровидение 2020 пройдет в Украине 22 февраля, сообщает ICTV . Телевизионную трансляцию будут проводить каналы СТБ и UA: Первый. Начало трансляции в 19.00. По ... подробнее →

В Новые Санжары привезли мобильную станцию 4G-интернета 22.02.2020 14:00 Для того, чтобы эвакуированные из китайской Ухани люди могли общаться с родными, в медицинском центре в Новых Санжарах на Полтавщине устанавливают скоростной бесплатный интернет. Как передает ... подробнее →