Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта 23.02.2020 15:00 ОВЕН Умение вникать в детали и вовремя идти на компромисс сыграет на руку тем из вас, кто родился в марте. Так вы гораздо быстрее придете к заветной цели. Апрельские Овны много сил и времени станут ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 февраля 23.02.2020 12:00 Все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ . «Пропускные операции начались вовремя и осуществляются с 08.00 до 17.00». ... подробнее →