TVORCHI заявили о техническом сбое во время выступления на нацотборе

23.02.2020 17:00

В финале Нацотбора на Евровидение-2020 произошел технический сбой, который повлиял на исполнение песни тернопольского дуэта Tvorchi, ставших триумфаторами второго полуфинала Нацотбора на Евровидение, ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 24 февраля по 1 марта

23.02.2020 15:00

ОВЕН Умение вникать в детали и вовремя идти на компромисс сыграет на руку тем из вас, кто родился в марте. Так вы гораздо быстрее придете к заветной цели. Апрельские Овны много сил и времени станут ... подробнее →

Циклон Ксантипп несет в Украину сильный ветер, дождь и мокрый снег

23.02.2020 13:00

Атмосферный фронт циклона Ксантипп 23 февраля достигнет Украины, ожидаются осадки и усиление ветра, передает Корреспондент.net . Температура воздуха ожидается в пределах + 3, + 9 градусов с ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 23 февраля

23.02.2020 12:00

Все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ . «Пропускные операции начались вовремя и осуществляются с 08.00 до 17.00». ... подробнее →

Украинцев с поезда "Киев-Москва" выпустили из карантина в России

23.02.2020 10:00

Ни у кого из 20 пассажиров и проводников вагона поезда "Киев-Москва", который отцепили в Брянске, не обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в РФ, передает ИА ... подробнее →

Украина выбрала своего представителя на Евровидение 2020 (ВИДЕО)

23.02.2020 09:00

В Украине завершился национальный отбор на Евровидение 2020, по итогам которого стало известно, кто поедет на международный песенный конкурс, сообщает ICTV . Победителем национального отбора стала ... подробнее →

Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом

23.02.2020 08:00

В Лас-Вегасе (США) состоялся поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Деонтей Уайлдер потерял пояс, проиграв Тайсону Фьюри техническим нокаутом, сообщает Телеканал новостей ... подробнее →

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