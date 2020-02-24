Киевстар дарит 3 месяца безлимита покупателям новых смартфонов24.02.2020 18:00
Компания Киевстар запускает акцию, которая понравится тем, кто присматривается к новым смартфонам и не знает, какой и где купить, сообщает GSMimfo . Благодаря ей можно приобрести любой смартфон, на ... подробнее →
«Украинский центризм». Что это значит?24.02.2020 17:00
На съезде 15 февраля правящая партия «Слуга народа» объявила себя «украинскими центристами». Это событие сразу заинтересовало журналистов и политологов, ведь знать идеологию ... подробнее →
«100 достижений» правительства Гончарука: самое важное24.02.2020 16:00
В пятницу, 21 февраля, премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в Верховной Раде о результатах деятельности Кабмина под его руководством. Документ с детальным отчетом по всем министерствам занял ... подробнее →
В ГМСУ назвали количесто жителей ОРДЛО, получивших украинский биопаспорт24.02.2020 15:00
Гражданам, зарегистрированным на временно неподконтрольной территории Донбасса, оформлено и выдано более 950 тысяч биометрических паспортов Украины для выезда за границу. Об этом сообщили в ... подробнее →
На КПВВ "Марьинка" умер 80-летний мужчина24.02.2020 14:00
Утром 24 февраля на КПВВ "Марьинка" умер 80-летний мужчина. Об этом с места события сообщают мониторы БФ "Право на защиту", передает Depo.Донбасс . Отмечается, что 80-летний мужчина вместе с женой ... подробнее →
Букмекеры обновили рейтинг участников Евровидения 202024.02.2020 13:00
В обноволенном прогнозе букмекеров фаворитом Евровидения 2020 выступает участник от Литвы — группа The Roop, которая выступит на конкурсе с песней On Fire, сообщает ONLINE.UA . Второе место ... подробнее →
В Турции произошли два землетрясения подряд24.02.2020 12:00
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в понедельник, 24 февраля, на западе Турции, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Корреспондент.net . Очаг подземных толчков ... подробнее →
VAR "помогла" Шахтеру одержать победу над Десной24.02.2020 11:00
В матче 19-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер минимально обыграл Десну. Поединок состоялся в Харькове на стадионе Металлист и завершился со счетом 1:0, сообщает iSport.ua . Единственный гол в ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 24 февраля24.02.2020 10:00
Сегодня, 24 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 февраля линию ... подробнее →
В Украине более 250 населенных пунктов обесточены из-за непогоды24.02.2020 09:00
В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро понедельника обесточен 251 населенный пункт в 7 областях. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. "24 февраля в ... подробнее →
В Италии началась паника из-за эпидемии коронавируса24.02.2020 08:00
В северных регионах Италии, где отмечена вспышка коронавируса, началась паника, сообщает СТРАНА.ua . Люди скупают продукты и предметы первой необходимости, встревоженные решением правительства ... подробнее →
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