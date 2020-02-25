Vodafone начал запуск 4G в киевском метро25.02.2020 17:00
Компания «Vodafone Украина» успешно протестировала сеть 4G в киевском метрополитене. Высокоскоростной интернет начнет работать уже в течение нескольких дней. Об этом сообщила пресс-служба ... подробнее →
НБУ ввел в оборот новую банкноту 200 гривен25.02.2020 16:00
Национальный банк Украины во вторник, 25 февраля, ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 200 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ. Обновленная банкнота ... подробнее →
В СНБО заявили о наличии полного списка граждан Украины, получивших российские паспорта25.02.2020 15:00
Во временно оккупированном Донбассе 156 000 местных жителей получили российские паспорта по упрощенной процедуре. Об этом в интервью LIGA.net заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО ... подробнее →
УПЛ прокомментировала отмену гола Десны в ворота Шахтера25.02.2020 14:00
Гол Десны в ворота Шахтера не засчитан правильно, сообщил официальный сайт УПЛ в пресс-релизе, передает football.ua . "Арбитром VAR и помощником VAR были зафиксированы два положения вне игры, ... подробнее →
В Кривом Роге художник расписал подъезд многоэтажки25.02.2020 13:00
Художник из Кривого Рога Андрей Калинкин превратил подъезд в доме на улице Тесленко, 9 в настоящую открытую галерею, сообщает 34 канал . Криворожанин разрисовал стены в этническом стиле, изобразив ... подробнее →
В "ДНР" придумали новую "государственную награду"25.02.2020 12:00
Главарь ОРДО Денис Пушилин подписал "указ" о создании "Государственной награды - знака отличия" "За заслуги перед" Донецкой народной республикой ", передает Depo.Донбасс . Как отмечается, "знак ... подробнее →
На Закарпатье госпитализировали мужчину, контактировавшего с китайцем из Хубэя25.02.2020 11:00
На Закарпатье в областную инфекционную больницу попал житель села Дедово. Известно, что мужчина был болен острым респираторным заболеванием, в частности имел повышенную температуру. Перед этим в ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 25 февраля25.02.2020 10:00
Сегодня, 25 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 24 февраля линию ... подробнее →
Китай заявил о создании вакцины против коронавируса25.02.2020 09:00
В Китае разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса. Об этом сообщил посол Китая в России, передает РБК-Украина . "В Китае уже разработали вакцину, которая ... подробнее →
Шторм в Украине: 1 человек погиб, еще 4 травмированы из-за падения деревьев25.02.2020 08:00
24 февраля во время осложнения погодных условий (сильные порывы ветра) в результате падения деревьев 1 человек погиб и 4 травмированы, информирует Цензор.НЕТ . Частично повреждены кровли 56 жилых ... подробнее →
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