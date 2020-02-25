Гол Десны в ворота Шахтера не засчитан правильно, сообщил официальный сайт УПЛ в пресс-релизе, передает football.ua . "Арбитром VAR и помощником VAR были зафиксированы два положения вне игры, ... подробнее →

Во временно оккупированном Донбассе 156 000 местных жителей получили российские паспорта по упрощенной процедуре. Об этом в интервью LIGA.net заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО ... подробнее →

Национальный банк Украины во вторник, 25 февраля, ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 200 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ. Обновленная банкнота ... подробнее →

Компания «Vodafone Украина» успешно протестировала сеть 4G в киевском метрополитене. Высокоскоростной интернет начнет работать уже в течение нескольких дней. Об этом сообщила пресс-служба ... подробнее →

В Кривом Роге художник расписал подъезд многоэтажки 25.02.2020 13:00 Художник из Кривого Рога Андрей Калинкин превратил подъезд в доме на улице Тесленко, 9 в настоящую открытую галерею, сообщает 34 канал . Криворожанин разрисовал стены в этническом стиле, изобразив ... подробнее →

На Закарпатье госпитализировали мужчину, контактировавшего с китайцем из Хубэя 25.02.2020 11:00 На Закарпатье в областную инфекционную больницу попал житель села Дедово. Известно, что мужчина был болен острым респираторным заболеванием, в частности имел повышенную температуру. Перед этим в ... подробнее →