Китай заявил о создании вакцины против коронавируса

25.02.2020 09:00

В Китае разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса. Об этом сообщил посол Китая в России, передает РБК-Украина . "В Китае уже разработали вакцину, которая ... подробнее →

Шторм в Украине: 1 человек погиб, еще 4 травмированы из-за падения деревьев

25.02.2020 08:00

24 февраля во время осложнения погодных условий (сильные порывы ветра) в результате падения деревьев 1 человек погиб и 4 травмированы, информирует Цензор.НЕТ . Частично повреждены кровли 56 жилых ... подробнее →

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