Cтали известны первые результаты тестов на коронавирус в Новых Санжарах

26.02.2020 17:00

У 48 эвакуированных граждан из Китая в Новых Санжарах не зафиксирован китайский коронавирус. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения Украины в ходе брифинга, передает телеканал ... подробнее →

Центр Разумкова выяснил отношение украинцев к особому статусу Донбасса

26.02.2020 16:00

62% опрошенных украинцев не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, информирует Цензор.НЕТ . Об этом свидетельствуют ... подробнее →

Минздрав Украины создал мультфильмы о коронавирусе (ВИДЕО)

26.02.2020 15:00

На сайте Минздрава Украины появились два мультфильма, которые рассказывают как защититься от коронавируса и что делать в случае подозрения на инфицирование вирусом COVID-19, информирует Цензор.НЕТ . ... подробнее →

Кабмин назначил социальные стипендии студентам с линии соприкосновения на Донбассе

26.02.2020 14:00

Кабинет Министров Украины утвердил выплату социальной стипендии для студентов, которые живут на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, сообщает Телеканал новостей «24» . ... подробнее →

Коронавирус вмешался в Лигу Европы

26.02.2020 13:00

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между Интером и Лудогорцем, который запланирован на 27 февраля в Милане, пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба болгарского клуба, передает ... подробнее →

В YouTube заблокировали пропагандистский телеканал «ДНР»

26.02.2020 12:00

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт подкнтрольного террористам "ДНР" телеканала "Юнион", передает "ДС" . Об этом сообщила сотрудница "министерства информации ДНР" Майя Пирогова в своем ... подробнее →

В оккупированном Донецке произошло страшное ДТП

26.02.2020 11:00

В оккупированном Донецке на остановке общественного транспорта автомобиль ВАЗ-2112 столкнулся с пассажирским автобусом МАЗ-203, следовавший по маршруту №50 "АС Центр-Авдотьино". Как сообщает так ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 февраля

26.02.2020 10:00

Сегодня, 26 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 февраля линию ... подробнее →

Всем въезжающим в Украину будут мерить температуру

26.02.2020 09:00

В Украине будут измерять температуру всех граждан, прибывающих как через авиасообщение, так и через все автомобильные и ж/д пункты пропуска на границе. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен ... подробнее →

Коронавирус обнаружен в соседней с Украиной стране

26.02.2020 08:00

В Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Сообщается, что инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения ... подробнее →

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