Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 февраля26.02.2020 10:00
Сегодня, 26 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 февраля линию ... подробнее →
Всем въезжающим в Украину будут мерить температуру26.02.2020 09:00
В Украине будут измерять температуру всех граждан, прибывающих как через авиасообщение, так и через все автомобильные и ж/д пункты пропуска на границе. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен ... подробнее →
Коронавирус обнаружен в соседней с Украиной стране26.02.2020 08:00
В Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Сообщается, что инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения ... подробнее →
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- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 февраля10:00
- Всем въезжающим в Украину будут мерить температуру09:00
- Коронавирус обнаружен в соседней с Украиной стране08:00
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