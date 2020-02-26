Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 26 февраля

26.02.2020 10:00

Сегодня, 26 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 февраля линию ... подробнее →

Всем въезжающим в Украину будут мерить температуру

26.02.2020 09:00

В Украине будут измерять температуру всех граждан, прибывающих как через авиасообщение, так и через все автомобильные и ж/д пункты пропуска на границе. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен ... подробнее →

Коронавирус обнаружен в соседней с Украиной стране

26.02.2020 08:00

В Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Сообщается, что инфицированный вернулся в Румынию три недели назад после посещения ... подробнее →

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