Глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин сегодня в Киеве презентовал стратегию "холодной деоккупации" оккупированных территорий Донбасса и Крыма, сообщает Украинская правда . План ... подробнее →

Процедура по измерению температуры всем, кто въезжает из ОРДЛО, будет проводиться на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе с 27 февраля. Об этом сообщает БФ "Право на защиту" , которое ... подробнее →

Сегодня, 27 февраля, в 22:00 по киевскому времени состоится ответный поединок между Бенфикой и Шахтером. Первая игра завершилась победой донецкого клуба 2:1 на своем поле, сообщает НВ . Британская ... подробнее →

Астрономы обнаружили второй спутник Земли 27.02.2020 13:00 Астрономы обнаружили в космосе необычный астероид, который стал небольшим спутником Земли - мини-Луной. Небесный объект был внесен в каталог под обозначением 2020 CD3, сообщает РБК-Украина . По ... подробнее →

Россия отправит на Евровидение-2020 певца из Запорожья 27.02.2020 12:00 Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме представит 35-летний певец Александр Панайотов, который родился в Запорожье. Об этом сообщает СТРАНА.ua . Песню, с которой артист выступит на музыкальном ... подробнее →