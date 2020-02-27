Прогноз и анонс на матч Лиги Европы Бенфика – Шахтер27.02.2020 17:00
Сегодня, 27 февраля, в 22:00 по киевскому времени состоится ответный поединок между Бенфикой и Шахтером. Первая игра завершилась победой донецкого клуба 2:1 на своем поле, сообщает НВ . Британская ... подробнее →
В Мариуполе начато строительство "натовского" военного городка27.02.2020 16:00
Командующий войсками оперативного командования "Південь" генерал-майор Игорь Палагнюк проинспектировал территорию будущего административно-жилого городка мотопехотной бригады в городе Мариуполь, ... подробнее →
На КПВВ Донбасса ввели процедуру измерения температуры въезжающим из ОРДЛО27.02.2020 15:00
Процедура по измерению температуры всем, кто въезжает из ОРДЛО, будет проводиться на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе с 27 февраля. Об этом сообщает БФ "Право на защиту" , которое ... подробнее →
Партия "Голос" представила стратегию "холодной деоккупации" Донбасса и Крыма27.02.2020 14:00
Глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин сегодня в Киеве презентовал стратегию "холодной деоккупации" оккупированных территорий Донбасса и Крыма, сообщает Украинская правда . План ... подробнее →
Астрономы обнаружили второй спутник Земли27.02.2020 13:00
Астрономы обнаружили в космосе необычный астероид, который стал небольшим спутником Земли - мини-Луной. Небесный объект был внесен в каталог под обозначением 2020 CD3, сообщает РБК-Украина . По ... подробнее →
Россия отправит на Евровидение-2020 певца из Запорожья27.02.2020 12:00
Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме представит 35-летний певец Александр Панайотов, который родился в Запорожье. Об этом сообщает СТРАНА.ua . Песню, с которой артист выступит на музыкальном ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 27 февраля27.02.2020 11:00
Сегодня, 27 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 26 февраля линию ... подробнее →
В СНБО заявили, что все эвакуированные из Уханя украинцы здоровы27.02.2020 10:00
Ни у одного из 89 украинцев, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области, молекулярно-генетические исследования не обнаружили коронавирус Covid-19, передает СТРАНА.ua . Об ... подробнее →
В Киеве неизвестный ограбил отделение Новой почты (ВИДЕО)27.02.2020 09:00
В Днепровском районе Киева вечером в среду, 26 февраля, произошло вооруженное ограбления отделения Новой почты, сообщает Информатор . Налет на отделение №130 случился около 21:00. Мужчина был одет в ... подробнее →
В Италии диагностировали коронавирус у украинки27.02.2020 08:00
Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован среди украинцев в Италии, сообщает НВ со ссылкой на итальянское издание Fanpage. "Первый случай коронавируса в Кампании... Девушка, которая ... подробнее →
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