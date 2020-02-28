Citroen представила двухместный электромобиль за 6000 евро

28.02.2020 18:00

Компания Citroen представила в Париже уникальный электрокар Citroen Ami, сообщает НВ . Новинка примерно на 30 см короче, чем Smart ForTwo и относится к сегменту легких квадроциклов, а это означает, ... подробнее →

Шахтер узнал следующего соперника в Лиге Европы

28.02.2020 17:00

В пятницу, 28 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, сообщает Корреспондент.net . На этой стадии, как и в 1/16, Украину представит только один участник - донецкий ... подробнее →

В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров

28.02.2020 16:00

"Пенсионный фонд" "ЛНР" с 1 августа прекратит выплаты тем, кто не прошел актуализацию данных, передает Depo.Донбасс . Отмечается, что актуализация данных получателей пенсий происходит в "ЛНР" с 1 ... подробнее →

Uber запустила приложение для "маршруток"

28.02.2020 15:00

Компания Uber представила мобильное приложение для сервиса Uber Shuttle, сообщает Файненс.юа . Приложение Uber Shuttle позволяет зарезервировать для себя место в микроавтобусе, курсирующем в течение ... подробнее →

В "ДНР" анонсировали запуск автобуса в Адыгею

28.02.2020 14:00

Оккупационные власти "ДНР" анонсировали запуск автобусного маршрута из Донецка в город Майкоп Республики Адыгея (РФ), сообщает Depo.Донбасс . "С 1 марта планируется запустить новый международный ... подробнее →

Телеканал для оккупированных территорий не сможет начать работу в срок

28.02.2020 13:00

Новосозданный телеканал для оккупированных территорий не сможет начать работу 1 марта, как планировалось, передает Цензор.НЕТ . Об этом заявил член Национального совета Украины по вопросам ... подробнее →

"ЦРБ" "ДНР" прокомментировал отключение терминалов самообслуживания в "республике"

28.02.2020 12:00

С 6 февраля в "ДНР" возникли проблемы с функционированием сервисов оплаты услуг поставщикам, осуществляемым через платежную систему «Спрут». В связи с этим, сегодня, 28 февраля, в Донецке ... подробнее →

СНБО опубликовал 8 правил профилактики заражения коронавирусом

28.02.2020 11:00

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заболевания коронавирусом ,передает Цензор.НЕТ . В частности, ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 февраля

28.02.2020 10:00

Сегодня, 28 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 28 февраля линию ... подробнее →

Первый случай коронавируса зарегистрирован в Беларуси

28.02.2020 09:00

27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Об этом сообщает ... подробнее →

"Шахтер" пробился в 1/8 финала Лиги Европы (ВИДЕО)

28.02.2020 08:00

Донецкий "Шахтер" по сумме двух матчей 1/16 финала Лиги Европы пробился в следующую стадию турнира, сообщает Украинская правда . После победы 2:1 в Харькове над португальской "Бенфикой" в ответном ... подробнее →

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