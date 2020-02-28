Citroen представила двухместный электромобиль за 6000 евро28.02.2020 18:00
Компания Citroen представила в Париже уникальный электрокар Citroen Ami, сообщает НВ . Новинка примерно на 30 см короче, чем Smart ForTwo и относится к сегменту легких квадроциклов, а это означает, ... подробнее →
Шахтер узнал следующего соперника в Лиге Европы28.02.2020 17:00
В пятницу, 28 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, сообщает Корреспондент.net . На этой стадии, как и в 1/16, Украину представит только один участник - донецкий ... подробнее →
В "ЛНР" назвали крайний срок перерегистрации пенсионеров28.02.2020 16:00
"Пенсионный фонд" "ЛНР" с 1 августа прекратит выплаты тем, кто не прошел актуализацию данных, передает Depo.Донбасс . Отмечается, что актуализация данных получателей пенсий происходит в "ЛНР" с 1 ... подробнее →
Uber запустила приложение для "маршруток"28.02.2020 15:00
Компания Uber представила мобильное приложение для сервиса Uber Shuttle, сообщает Файненс.юа . Приложение Uber Shuttle позволяет зарезервировать для себя место в микроавтобусе, курсирующем в течение ... подробнее →
В "ДНР" анонсировали запуск автобуса в Адыгею28.02.2020 14:00
Оккупационные власти "ДНР" анонсировали запуск автобусного маршрута из Донецка в город Майкоп Республики Адыгея (РФ), сообщает Depo.Донбасс . "С 1 марта планируется запустить новый международный ... подробнее →
Телеканал для оккупированных территорий не сможет начать работу в срок28.02.2020 13:00
Новосозданный телеканал для оккупированных территорий не сможет начать работу 1 марта, как планировалось, передает Цензор.НЕТ . Об этом заявил член Национального совета Украины по вопросам ... подробнее →
"ЦРБ" "ДНР" прокомментировал отключение терминалов самообслуживания в "республике"28.02.2020 12:00
С 6 февраля в "ДНР" возникли проблемы с функционированием сервисов оплаты услуг поставщикам, осуществляемым через платежную систему «Спрут». В связи с этим, сегодня, 28 февраля, в Донецке ... подробнее →
СНБО опубликовал 8 правил профилактики заражения коронавирусом28.02.2020 11:00
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины представил главные правила, которых следует придерживаться для предотвращения заболевания коронавирусом ,передает Цензор.НЕТ . В частности, ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 28 февраля28.02.2020 10:00
Сегодня, 28 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 28 февраля линию ... подробнее →
Первый случай коронавируса зарегистрирован в Беларуси28.02.2020 09:00
27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана. Об этом сообщает ... подробнее →
"Шахтер" пробился в 1/8 финала Лиги Европы (ВИДЕО)28.02.2020 08:00
Донецкий "Шахтер" по сумме двух матчей 1/16 финала Лиги Европы пробился в следующую стадию турнира, сообщает Украинская правда . После победы 2:1 в Харькове над португальской "Бенфикой" в ответном ... подробнее →
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