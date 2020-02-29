Тома Круза поместили на карантин в Италии29.02.2020 17:00
Все участники творческой команды нового фильма «Миссия невыполнима-7», а также голливудский актер Том Круз, который исполняет главную роль, были отправлены на карантин из-за коронавируса. ... подробнее →
В Люксембурге отменили плату за проезд в общественном транспорте29.02.2020 15:00
В Люксембурге с субботы, 29 февраля, весь общественный транспорт - железные дороги (за исключением проезда в первом классе), автобусы (кроме ряда ночных рейсов) и трамваи - стал бесплатным, сообщает ... подробнее →
Украина завоевала золото чемпионата Европы по биатлону29.02.2020 13:00
Сборная Украины завоевала золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Раубичах, Беларусь, сообщает РБК-Украина . "Сине-желтую" команду представляли Валентина ... подробнее →
Завтра Украина изменит порядок пересечения государственной границы с Россией29.02.2020 12:00
С 1 марта 2020 года пересечении государственной границы с Российской Федерацией будет осуществляться только при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта). Об этом ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 29 февраля29.02.2020 11:00
Сегодня, 29 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 28 февраля через ... подробнее →
С 1 марта КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы29.02.2020 10:00
Все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе с 1 марта переходят на весенний период работы, из-за чего устанавливается новый график работы. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
ВОЗ назвала сроки выздоровления от коронавируса29.02.2020 09:00
Полное выздоровление от коронавируса наступает примерно через 20 дней со дня проявления первых симптомов заражения. Об этом заявил эксперт и официальный представитель Всемирной организации ... подробнее →
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