"Заря" обошла "Динамо" в турнирной таблице УПЛ01.03.2020 17:00
Луганская "Заря" в рамках 20-го тура УПЛ в Запорожье обыграла донецкий "Олимпик", сообщает Телеграф . Первый тайм прошел в равной борьбе, обе команды не смогли поразить ворота соперников. Во втором ... подробнее →
Xiaomi выпустила бесконтактный термометр Berrcom (ВИДЕО)01.03.2020 15:00
Корпорация Xiaomi выпустила бесконтактный инфракрасный термометр Xiaomi Berrcom, который измеряет температуру тела практически мгновенно, сообщает АН . Новая разработка компании оборудована ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта01.03.2020 13:00
ОВЕН Те из вас, кто родился в марте, не откажутся в эти дни взвалить на свои плечи тяжелый груз ответственности. И надо отметить, вы неплохо справитесь. А еще вам удастся расставить многие точки над ... подробнее →
Черновицкая ОГА запустила горячую линию по вопросам коронавируса01.03.2020 12:00
В Черновицкой области начала работать круглосуточная горячая линия относительно коронавируса. Граждан будут информировать о получении соответствующей медпомощи в случае выявления симптомов, похожих на ... подробнее →
В Днепре установили блинный рекорд Украины (ВИДЕО)01.03.2020 11:00
В Днепре в последний день зимы провели массовое празднования праздника Колодия (Масленицы). В ходе этого действа четыре повара за час испекли 721 блин и установили рекорд Украины, сообщает Укринформ ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 марта01.03.2020 10:00
Сегодня, 1 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. Сегодня утром учитывая стабилизацию ситуации безопасности в пределах ... подробнее →
КПВВ "Марьинка" обстреляли из ПТРК01.03.2020 09:00
В субботу, 29 февраля, позиции украинских бойцов на Донбассе были обстреляны из противотанкового ракетного комплекса неподалеку от контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка". Об этом сообщает ... подробнее →
В США зафиксирована первая смерть от коронавируса01.03.2020 08:00
В Департаменте здравоохранения штата Вашингтон (США) заявили, что в субботу, 29 февраля, была зафиксирована первая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19, передает Deutsche Welle . ... подробнее →
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