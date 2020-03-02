У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили новый коронавирус, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает РБК . «2 марта подтвержден ... подробнее →

Российские оккупанты 2 марта целенаправленно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области, передает Depo.Донбасс . Как сообщает пресс-центр штаба ООС, противник вел ... подробнее →

Археологи обнаружили древнейший в мире меч. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Корреспондент.net . Старинный кинжал хранился в музее на острове Сан-Ладзаро-дельи-Армени в Венеции. ... подробнее →

По состоянию на начало марта число инфицированных коронавирусом в мире достигло 89 тысяч человек, вылечились от болезни более 45 тысяч человек, почти 3 тысячи – умерли. За пределами Китая вирус ... подробнее →

Geely выпустила "антикоронавирусный" кроссовер 02.03.2020 14:00 Компания Geely начала прием заказов на кроссовер Icon, разработанный совместно с Volvo, сообщает АвтоЦентр . За сутки автомобиль собрал 30 тыс. предварительных заказов. Причина такого ажиотажа вокруг ... подробнее →

Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу 02.03.2020 13:00 В конце февраля тысячи отправлений украинцев зависли по дороге к адресатам, поскольку одна из крупнейших частных служб доставки "Ин Тайм" приостановила работу, сообщает AIN.UA . 1 марта 2020 года ... подробнее →

Укрзализныця повысила цены на билеты 02.03.2020 12:00 "Укрзализныця" начала повышать цены за проезд, сообщает ТСН . Увеличивать тарифы планируют поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта до 31 декабря во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов ... подробнее →