Как мир противостоит угрозе коронавируса?

02.03.2020 18:00

По состоянию на начало марта число инфицированных коронавирусом в мире достигло 89 тысяч человек, вылечились от болезни более 45 тысяч человек, почти 3 тысячи – умерли. За пределами Китая вирус ... подробнее →

В музее Венеции нашли древнейший в мире меч

02.03.2020 17:00

Археологи обнаружили древнейший в мире меч. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Корреспондент.net . Старинный кинжал хранился в музее на острове Сан-Ладзаро-дельи-Армени в Венеции. ... подробнее →

Боевики обстреляли жилые дома Красногоровки

02.03.2020 16:00

Российские оккупанты 2 марта целенаправленно обстреляли населенный пункт Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области, передает Depo.Донбасс . Как сообщает пресс-центр штаба ООС, противник вел ... подробнее →

У россиянина, вернувшегося из Италии, нашли коронавирус

02.03.2020 15:00

У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили новый коронавирус, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает РБК . «2 марта подтвержден ... подробнее →

Geely выпустила "антикоронавирусный" кроссовер

02.03.2020 14:00

Компания Geely начала прием заказов на кроссовер Icon, разработанный совместно с Volvo, сообщает АвтоЦентр . За сутки автомобиль собрал 30 тыс. предварительных заказов. Причина такого ажиотажа вокруг ... подробнее →

Cлужба доставки "Ин Тайм" остановила работу

02.03.2020 13:00

В конце февраля тысячи отправлений украинцев зависли по дороге к адресатам, поскольку одна из крупнейших частных служб доставки "Ин Тайм" приостановила работу, сообщает AIN.UA . 1 марта 2020 года ... подробнее →

Укрзализныця повысила цены на билеты

02.03.2020 12:00

"Укрзализныця" начала повышать цены за проезд, сообщает ТСН . Увеличивать тарифы планируют поэтапно - по 2% ежемесячно с 1 марта до 31 декабря во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов ... подробнее →

В Донецке возобновил работу 19-й автобусный маршрут

02.03.2020 11:00

В целях улучшения транспортного обслуживания жителей и гостей г. Донецка, со 2 марта 2020 года организована работа автобусов в режиме маршрутного такси по городскому маршруту общего пользования № 19 ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 марта

02.03.2020 10:00

Сегодня, 2 марта, все КПВВ на линии разграничения работают по весенним графику, пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30. По данным Государственной пограничной службы Украины, 1 марта линию ... подробнее →

"Шахтер" сенсационно проиграл в Полтаве (ВИДЕО)

02.03.2020 09:00

В рамках 20-го тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" на выезде сенсационно проиграл свой первый матч "Ворскле". Поединок завершился со счетом 1:0, сообщает Телеграф . На 30-й минуте Алан ... подробнее →

На болгаро-греческой границе задержали экс-комбата "Айдара"

02.03.2020 08:00

Экс-нардеп и первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук заявил о своем задержании на греческой границе. Об этом он написал в Facebook 1 марта, сообщает Корреспондент.net . "Меня задержали на ... подробнее →

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