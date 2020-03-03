Ковшовые элеваторы: виды и классификация03.03.2020 18:00
Для обеспечения непрерывной подачи или погрузки значительного объёма сыпучих материалов используются ковшовые элеваторы (нории). Их работа основана на принципе водяного колеса, который в течение ... подробнее →
Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?03.03.2020 17:00
В ноябре прошлого года депутаты приняли в первом чтении законопроект о свободном рынке земли. Президент Владимир Зеленский призвал парламент быстро доработать документ и завершить реформу. Но работа ... подробнее →
Когда и где смотреть жеребьевку Лиги наций 2020/2103.03.2020 16:00
Сегодня в Амстердаме состоится жеребьевка группового этапа Лиги наций, в которой команда Андрея Шевченко узнает Трех своих соперников по квартету, сообщает Sport.ua . В прошлом розыгрыше турнира, ... подробнее →
Названы цены на автомобили Lada производства АвтоЗАЗ03.03.2020 15:00
Запорожский автозавод, который по решению суда находится под процедурой санации, т.е. финансового оздоровления, приступил к серийному производству автомобилей Lada. Украинцы уже могут купить эти ... подробнее →
Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?03.03.2020 14:00
Разваренная каша и «резиновая» котлета – это типичное воспоминание о школьной столовой для всех поколений украинцев. Система питания в наших школах очень устарела. В столовых до сих ... подробнее →
Кабмин запустил информационный сайт о коронавирусе03.03.2020 13:30
Кабинет министров запустил информационный сайт с ответами на основные вопросы о китайском коронавирусе COVID-19, сообщает Цензор.НЕТ . Сайт "Что нужно знать о новом коронавирусе" содержит 4 ... подробнее →
В КППВ и больницы Луганской области завезли защитные комбинезоны03.03.2020 13:00
Луганская областная государственная администрация укомплектовала специальными защитными комбинезонами контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) и подготовленные к приему возможных больных коронавирусной ... подробнее →
В Китае для борьбы с коронавирусом задействовали искусственный интеллект03.03.2020 12:00
В Китае для диагностики заболевания коронавирусом начали использовать искусственный интеллект, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Программное обеспечение развернули в 34 госпиталях Китая и с его ... подробнее →
Ляшко заявил о первом случае коронавируса в Украине (ВИДЕО)03.03.2020 11:30
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса, заявил во вторник, 3 марта, замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Виктор Ляшко, сообщает Корреспондент.net . "Вчера я говорил, ... подробнее →
Панайотов не поедет на Евровидение 2020 от России03.03.2020 11:00
Стало известно, что Александр Панайотов, который много лет мечтал об участии в «Евровидении», в Роттердам все-таки не едет. На международном конкурсе Россию представит провокационная ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 марта03.03.2020 10:00
Сегодня, 3 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 марта линию ... подробнее →
Минкульт Украины презентовал телеканал "Дом" для жителей ОРДЛО03.03.2020 09:00
На временно оккупированной территории Донбасса в тестовом режиме начал вещание новый телеканал, который имеет название "Дом". Об этом стало известно на презентации телеканала, сообщает телеканал 112 ... подробнее →
В Украину запретили ввозить животных из Китая03.03.2020 08:00
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей временно запретила ввоз домашних и диких плотоядных животных из Китая. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщила ... подробнее →
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