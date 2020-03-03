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Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу? 03.03.2020 17:00 В ноябре прошлого года депутаты приняли в первом чтении законопроект о свободном рынке земли. Президент Владимир Зеленский призвал парламент быстро доработать документ и завершить реформу. Но работа ... подробнее →

Когда и где смотреть жеребьевку Лиги наций 2020/21 03.03.2020 16:00 Сегодня в Амстердаме состоится жеребьевка группового этапа Лиги наций, в которой команда Андрея Шевченко узнает Трех своих соперников по квартету, сообщает Sport.ua . В прошлом розыгрыше турнира, ... подробнее →