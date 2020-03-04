Рада назначила нового премьер-министра Украины

04.03.2020 19:00

Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины, сообщает Цензор.НЕТ . За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 291 народный депутат. подробнее →

Jerry Heil раскритиковали за поддержку российских участников Евровидения-2020

04.03.2020 16:00

Во вторник, 3 марта, Jerry Heil опубликовала фотографию, на которой предстала в кожаном платке в стиле MARUV, а в заметке написала: "Мне кажется, или мы с вами уже знаем имя победителя нынешнего ... подробнее →

В ОРЛО обещают весной запустить 3G-интернет по всей "республике"

04.03.2020 15:00

В «Лугакоме» заявили, что в марте высокоскоростной мобильный интернет появится за пределами Луганска, сообщает cxid.info . В марте месяце заканчивается последний этап модернизации сети 3G ... подробнее →

В Черновцах госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус

04.03.2020 14:00

В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали трех человек — двух мужчин и одну женщину с подозрением на китайский коронавирус, сообщает hromadske . ... подробнее →

ВОЗ назвала процент смертности от коронавируса

04.03.2020 13:00

От болезни COVID-19, вызванной новым типом коронавируса, умирает примерно 3,4% инфицированных. Об этом заявил гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, передает УНН . "В глобальном масштабе ... подробнее →

Освобожденным из плена "ЛДНР" украинцам начали выплачивать материальную помощь

04.03.2020 12:00

Освобожденным украинским пленникам наемников РФ начали выплачивать обещанные государством выплаты. Об этом сообщил журналист Станислав Асеев на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ . ... подробнее →

Украина узнала соперников группового этапа Лиги наций-2020/21

04.03.2020 11:00

Вчера, 3 марта 2020 года, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций-2020/21. Команда Андрея Шевченко узнала своих оппонентов на топ-матчи этой осенью, сообщает "Футбол 24" . Итог жеребьевки в ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта

04.03.2020 10:00

Сегодня, 4 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 марта линию ... подробнее →

Первый случай COVID-19 зарегистрирован в Польше

04.03.2020 09:30

В Польше зарегистрирован первый случай коронавируса. Больной сейчас находится в Зеленой Гуре. Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, информирует УНН . "У нас первый случай ... подробнее →

Жену заболевшего коронавирусом украинца изолировали из-за протестов соседей

04.03.2020 09:00

В Черновцах жену инфицированного коронавирусом украинца забрали на обсервацию в больницу из-за протестов жителей дома, где проживает женщина, сообщает Громадское . "Мы женщину забрали. Она раздражена ... подробнее →

Зеленский предложил кандидатуру нового премьер-министра

04.03.2020 08:00

Президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером Дениса Шмыгаля, сообщает УП . Такое предложение Зеленский сделал на заседании фракции в парламенте во вторник ... подробнее →

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