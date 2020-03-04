Рада назначила нового премьер-министра Украины04.03.2020 19:00
Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины, сообщает Цензор.НЕТ . За его кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, проголосовали 291 народный депутат. подробнее →
Jerry Heil раскритиковали за поддержку российских участников Евровидения-202004.03.2020 16:00
Во вторник, 3 марта, Jerry Heil опубликовала фотографию, на которой предстала в кожаном платке в стиле MARUV, а в заметке написала: "Мне кажется, или мы с вами уже знаем имя победителя нынешнего ... подробнее →
В ОРЛО обещают весной запустить 3G-интернет по всей "республике"04.03.2020 15:00
В «Лугакоме» заявили, что в марте высокоскоростной мобильный интернет появится за пределами Луганска, сообщает cxid.info . В марте месяце заканчивается последний этап модернизации сети 3G ... подробнее →
В Черновцах госпитализировали трех человек с подозрением на коронавирус04.03.2020 14:00
В инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировали трех человек — двух мужчин и одну женщину с подозрением на китайский коронавирус, сообщает hromadske . ... подробнее →
ВОЗ назвала процент смертности от коронавируса04.03.2020 13:00
От болезни COVID-19, вызванной новым типом коронавируса, умирает примерно 3,4% инфицированных. Об этом заявил гендиректор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, передает УНН . "В глобальном масштабе ... подробнее →
Освобожденным из плена "ЛДНР" украинцам начали выплачивать материальную помощь04.03.2020 12:00
Освобожденным украинским пленникам наемников РФ начали выплачивать обещанные государством выплаты. Об этом сообщил журналист Станислав Асеев на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ . ... подробнее →
Украина узнала соперников группового этапа Лиги наций-2020/2104.03.2020 11:00
Вчера, 3 марта 2020 года, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций-2020/21. Команда Андрея Шевченко узнала своих оппонентов на топ-матчи этой осенью, сообщает "Футбол 24" . Итог жеребьевки в ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 марта04.03.2020 10:00
Сегодня, 4 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 3 марта линию ... подробнее →
Первый случай COVID-19 зарегистрирован в Польше04.03.2020 09:30
В Польше зарегистрирован первый случай коронавируса. Больной сейчас находится в Зеленой Гуре. Об этом сообщил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, информирует УНН . "У нас первый случай ... подробнее →
Жену заболевшего коронавирусом украинца изолировали из-за протестов соседей04.03.2020 09:00
В Черновцах жену инфицированного коронавирусом украинца забрали на обсервацию в больницу из-за протестов жителей дома, где проживает женщина, сообщает Громадское . "Мы женщину забрали. Она раздражена ... подробнее →
Зеленский предложил кандидатуру нового премьер-министра04.03.2020 08:00
Президент Владимир Зеленский предложил фракции "Слуга народа" назначить премьером Дениса Шмыгаля, сообщает УП . Такое предложение Зеленский сделал на заседании фракции в парламенте во вторник ... подробнее →
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 марта13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 марта11:00
- На КПВВ Донбасса ввели ограничения из-за коронавируса10:00
- В "ДНР" лишили украинский язык статуса "второго государственного"09:00
- На Донбассе подорвалась украинская БМП16:00
- В Донецке запустили новую установку по обеззараживанию воды15:00
- В "ДНР" ветеранам Второй мировой войны 3 раза в год будут дарить продуктовые наборы14:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 марта10:00
- На Донбассе женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус15:00
- МИД дал украинцам рекомендации в связи с распространением коронавируса12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 марта10:00
- Новичок Премьер-лиги едва не отобрал очки у "Шахтера" (ВИДЕО)09:00
- В Италии от коронавируса за сутки умерли 133 человека08:00
- Названы пять самых "прожорливых" приложений для смартфонов17:00
- Лидер группы Rammstein прокатился на карусели в Припяти16:00
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта15:00
- Ломаченко назвал дату своего следующего боя14:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 марта13:00
- США ввели карантин для долларов из Азии11:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- На КПВВ Донбасса ввели ограничения из-за коронавируса
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 марта
- В Донецке запустили новую установку по обеззараживанию воды
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 марта
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта
- На Донбассе подорвалась украинская БМП
- В "ДНР" лишили украинский язык статуса "второго государственного"
- Названы пять самых "прожорливых" приложений для смартфонов
- В "ДНР" ветеранам Второй мировой войны 3 раза в год будут дарить продуктовые наборы