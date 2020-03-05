СБУ сообщила о подозрении освобожденному из плена сепаратистов политзаключенному

05.03.2020 09:00

Освобожденному из плена ОРДЛО Евгению Бражникову сообщили о подозрении в истязании соотечественников в донецкой спецтюрьме "Изоляция", передает УП . "Объявлено о подозрении украинскому гражданину, ... подробнее →

Рада проголосовала за новый состав Кабмина

05.03.2020 08:00

Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила на должности ряд министров Кабинета министров Украины, сообщает Цензор.НЕТ . За назначение членов Кабинета ... подробнее →

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