05.03.2020 09:00

Освобожденному из плена ОРДЛО Евгению Бражникову сообщили о подозрении в истязании соотечественников в донецкой спецтюрьме "Изоляция", передает УП . "Объявлено о подозрении украинскому гражданину, ... подробнее →