Нынешняя зима стала самой теплой за всю историю наблюдений в Европе, опередив предыдущий температурный "рекорд", зафиксированный во время зимы 2015-2016 годов, информирует УНН . "Служба изменений ... подробнее →

Жительницу Краматорска госпитализировали в одну из больниц Константиновки с подозрением на коронавирус Covid-19, - сообщает «Дружковка на ладонях» . «В Департаменте здравоохранения ... подробнее →

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" перенесли с апреля на ноябрь 2020 года, сообщает LB.ua . Продюсеры фильма объяснили перенос релиза коронавирусом. В письме от руководителей ... подробнее →

"Укрзализныця" назначила 22 дополнительных поезда на период выходных дней к 8 марта, сообщает пресс-служба УЗ . Отмечается, что были назначены дополнительные поезда из Киева во Львов, Ужгород, ... подробнее →

На КПВВ "Майорск" у пенсионерки из Горловки случился инсульт 05.03.2020 13:00 Как сообщает руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин на своей странице в соцсети, на КПВВ "Майорск" 4 марта потеряла сознание Елена Филипповна 1936 года рождения, которая ... подробнее →

Зеленский прибыл в Новые Санжары "выписывать" эвакуированных из Уханя 05.03.2020 12:30 Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Полтавскую область, где посетил медицинский центр Нацгвардии в Новых Санжарах, сообщает СТРАНА.ua . В 12.00 истек срок обсервации ... подробнее →

В Ухане умер излечившийся от коронавируса мужчина 05.03.2020 12:00 В китайском в городе Ухань 36-летний мужчина умер от дыхательной недостаточности через пять дней после выписки из одной из временных больниц, построенных для борьбы со вспышкой коронавируса. Об этом ... подробнее →