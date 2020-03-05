"Укрзализныця" назначила 22 дополнительных поезда к 8 марта

05.03.2020 17:00

"Укрзализныця" назначила 22 дополнительных поезда на период выходных дней к 8 марта, сообщает пресс-служба УЗ . Отмечается, что были назначены дополнительные поезда из Киева во Львов, Ужгород, ... подробнее →

Мировую премьеру нового фильма о Бонде перенесли из-за коронавируса

05.03.2020 16:00

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" перенесли с апреля на ноябрь 2020 года, сообщает LB.ua . Продюсеры фильма объяснили перенос релиза коронавирусом. В письме от руководителей ... подробнее →

На Донбассе женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус

05.03.2020 15:00

Жительницу Краматорска госпитализировали в одну из больниц Константиновки с подозрением на коронавирус Covid-19, - сообщает «Дружковка на ладонях» . «В Департаменте здравоохранения ... подробнее →

В Европе зафиксировали самую теплую зиму в истории

05.03.2020 14:00

Нынешняя зима стала самой теплой за всю историю наблюдений в Европе, опередив предыдущий температурный "рекорд", зафиксированный во время зимы 2015-2016 годов, информирует УНН . "Служба изменений ... подробнее →

На КПВВ "Майорск" у пенсионерки из Горловки случился инсульт

05.03.2020 13:00

Как сообщает руководитель гуманитарной миссии "Пролиска" Евгений Каплин на своей странице в соцсети, на КПВВ "Майорск" 4 марта потеряла сознание Елена Филипповна 1936 года рождения, которая ... подробнее →

Зеленский прибыл в Новые Санжары "выписывать" эвакуированных из Уханя

05.03.2020 12:30

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Полтавскую область, где посетил медицинский центр Нацгвардии в Новых Санжарах, сообщает СТРАНА.ua . В 12.00 истек срок обсервации ... подробнее →

В Ухане умер излечившийся от коронавируса мужчина

05.03.2020 12:00

В китайском в городе Ухань 36-летний мужчина умер от дыхательной недостаточности через пять дней после выписки из одной из временных больниц, построенных для борьбы со вспышкой коронавируса. Об этом ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 марта

05.03.2020 11:00

Сегодня, 5 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 марта линию ... подробнее →

"Шахтер" разгромил "обидчиков" "Динамо"

05.03.2020 10:00

Донецкий "Шахтер" в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги с разгромным счетом 4:1 победил "Днепр-1", сообщает УП . Поединок прошел в Харькове в среду 4 марта. Счет в игре был открыт уже на ... подробнее →

СБУ сообщила о подозрении освобожденному из плена сепаратистов политзаключенному

05.03.2020 09:00

Освобожденному из плена ОРДЛО Евгению Бражникову сообщили о подозрении в истязании соотечественников в донецкой спецтюрьме "Изоляция", передает УП . "Объявлено о подозрении украинскому гражданину, ... подробнее →

Рада проголосовала за новый состав Кабмина

05.03.2020 08:00

Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила на должности ряд министров Кабинета министров Украины, сообщает Цензор.НЕТ . За назначение членов Кабинета ... подробнее →

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