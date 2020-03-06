В Познани заработала информационная линия на украинском языке06.03.2020 17:00
Украинцы, жители Познани, могут на своем родном языке узнать информацию о социальных выплатах, общественном транспорте или процедуре получения номера PESEL, сообщает "Польское радио" . После звонка ... подробнее →
На Донбассе подорвалась украинская БМП06.03.2020 16:00
Вблизи Крымского Луганской области в пятницу, 6 марта, БМП с украинскими военными подорвалась на неизвестном взрывном устройстве, передаает Телеканал новостей «24» . В результате подрыва ... подробнее →
В Донецке запустили новую установку по обеззараживанию воды06.03.2020 15:00
На водопроводном узле Куйбышевского района Донецка начала работу в тестовом режиме российская установка по дезинфекции воды «Аквахлор», сообщают местные СМИ. По словам гендиректора ГП ... подробнее →
В "ДНР" ветеранам Второй мировой войны 3 раза в год будут дарить продуктовые наборы06.03.2020 14:00
В "ДНР" ветераны Второй мировой войны будут три раза в год получать продовольственные наборы. Такое распоряжение издал главарь "ДНР" Денис Пушилин, передает Depo.Донбасс со ссылкой на ... подробнее →
В США создали самый мощный компьютер в мире06.03.2020 13:00
В США создали мощнейший в мире суперкомпьютер El Capitan, сообщает Корреспондент.net . El Capitan создали компании Hewlett Packard и AMD по заказу Министерства энергетики США. Его вычислительные ... подробнее →
Студия "Квартал 95" выпустила украиноязычное шоу (ВИДЕО)06.03.2020 12:00
Вчера, 5 марта, студия "Квартал 95" начала новый сезон своего юмористического шоу "ЧистоNews" на украинском языке, сообщает СТРАНА.ua . Ведущими обновленной программы стали актриса шоу "Женский ... подробнее →
В Украине отменили первые спортивные соревнования из-за коронавируса06.03.2020 11:00
Второй этап чемпионата Украины по ралли "Крепость" в Каменце-Подольском был отменен из-за ситуации с распространением корановируса, сообщает Телеканал новостей «24» . Такое решение было ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 марта06.03.2020 10:00
Сегодня, 6 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме. По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 марта линию ... подробнее →
Россия и Турция заключили соглашение по Сирии06.03.2020 09:00
5 марта может стать историческим днем в истории почти 10-летнего конфликта в Сирии, сообщает Телеканал новостей «24» . Так, президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган ... подробнее →
Верховна Рада уволила Генпрокурора06.03.2020 08:00
На своем внеочередном заседании 5 марта Верховная Рада проголосовала за 3154 постановление о выражении недоверия Генеральному прокурору, что автоматически влечет его отставку, сообщает Цензор.НЕТ . ... подробнее →
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