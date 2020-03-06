В США создали самый мощный компьютер в мире 06.03.2020 13:00 В США создали мощнейший в мире суперкомпьютер El Capitan, сообщает Корреспондент.net . El Capitan создали компании Hewlett Packard и AMD по заказу Министерства энергетики США. Его вычислительные ... подробнее →