В США ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию ... подробнее →

Кабинет министров Украины выделил 653 млн грн за выплату задолженностей по заработной плате шахтерам. Эта сумма составляет примерно половину общей суммы задолженности, передает Цензор.НЕТ . Об этом ... подробнее →

Отмена летних Олимпийских Игр 2020 года в Токио будет стоить японской экономике более 74 миллиардов долларов по текущему курсу. Об этом в субботу, 7 марта, сообщило агентство Kyodo, передает ... подробнее →

В интернете появился отрывок песни российской группы Little Big, с которой они выступят на Международном конкурсе "Евровидение 2020" в Роттердаме, сообщает интернет-издания "ВЕСТИ" . 15-секундный ... подробнее →

В Польше зафиксировали еще четыре случая заражения коронавирусом 07.03.2020 12:00 В Польше подтвердили четыре новых случая заражения вирусом COVID-19. Об этом сообщил во время пресс-конференции в Варшаве министр здравоохранения Лукаш Шумовский, передает Укринформ . По его словам, ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 марта 07.03.2020 11:00 Сегодня, 7 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику весеннего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 18:30). ... подробнее →