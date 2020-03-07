В Сети опубликовали отрывок песни Little Big для Евровидения (ВИДЕО)

07.03.2020 17:00

В интернете появился отрывок песни российской группы Little Big, с которой они выступят на Международном конкурсе "Евровидение 2020" в Роттердаме, сообщает интернет-издания "ВЕСТИ" . 15-секундный ... подробнее →

Япония подсчитала убытки в случае отмены Олимпиады

07.03.2020 15:00

Отмена летних Олимпийских Игр 2020 года в Токио будет стоить японской экономике более 74 миллиардов долларов по текущему курсу. Об этом в субботу, 7 марта, сообщило агентство Kyodo, передает ... подробнее →

Шахтерам выплатили половину задолженности по зарплатам

07.03.2020 14:00

Кабинет министров Украины выделил 653 млн грн за выплату задолженностей по заработной плате шахтерам. Эта сумма составляет примерно половину общей суммы задолженности, передает Цензор.НЕТ . Об этом ... подробнее →

SpaceX отправила к МКС многоразовый "грузовик" Cargo Dragon

07.03.2020 13:00

В США ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию ... подробнее →

В Польше зафиксировали еще четыре случая заражения коронавирусом

07.03.2020 12:00

В Польше подтвердили четыре новых случая заражения вирусом COVID-19. Об этом сообщил во время пресс-конференции в Варшаве министр здравоохранения Лукаш Шумовский, передает Укринформ . По его словам, ... подробнее →

Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 марта

07.03.2020 11:00

Сегодня, 7 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику весеннего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 18:30). ... подробнее →

На КПВВ Донбасса ввели ограничения из-за коронавируса

07.03.2020 10:00

С утра 7 марта на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе были введены ограничительные мероприятия в связи с опасностью распространения коронавируса в Украине. Об этом сообщает ... подробнее →

В "ДНР" лишили украинский язык статуса "второго государственного"

07.03.2020 09:00

Самопровозглашенная "Донецкая народная республика" больше не будет считать украинский язык "государственным" на подконтрольной территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ. ... подробнее →

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