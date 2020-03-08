Названы пять самых "прожорливых" приложений для смартфонов08.03.2020 17:00
Владельцы телефонов на Android достаточно часто сталкиваются с проблемой, когда батарея устройства начинает стремительно садиться. Ее не хватает даже на один полноценный рабочий день, пишет ... подробнее →
Лидер группы Rammstein прокатился на карусели в Припяти08.03.2020 16:00
Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн засветился в украинском городе-призраке Припяти, сообщает Апостроф . Судя по всему, музыкант отправился на экскурсию в Чернобыльскую зону отчуждения на ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта08.03.2020 15:00
ОВЕН Овны марта будут общительны и легки на подъем, и вряд ли кто-то в эти дни не станет учитывать ваши пожелания и интересы. Кроме того, у вас усилится чутье на обстановку, и вы без труда ... подробнее →
Ломаченко назвал дату своего следующего боя08.03.2020 14:00
Чемпион WBC, WBA и WBO в легком дивизионе Василий Ломаченко в своем Instagram анонсировал свой следующий бой, назвав его дату и призвав поддержать его 30 мая, сообщает iSport.ua . "Будь частью ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 марта08.03.2020 13:00
Сегодня, 8 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме по графику весеннего периода (для украинских КПВВ – с 7:00 до 18:30). ... подробнее →
США ввели карантин для долларов из Азии08.03.2020 11:00
В США доллары, которые возвращаются из Азии будут проходить карантин, перед возвращением в финансовую систему США. Такое решение приняла Федеральная резервная система (ФРС) США в качестве меры ... подробнее →
Синоптики дали прогноз на мартовские праздники08.03.2020 09:00
По прогнозам синоптиков, 8 марта ожидаются достаточно теплые температуры воздуха, правда, без дождей все же не обойдется, сообщает Апостроф . Кратковременные дожди пройдут на западе, север страны ... подробнее →
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 марта10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 марта13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 марта11:00
- На КПВВ Донбасса ввели ограничения из-за коронавируса10:00
- В "ДНР" лишили украинский язык статуса "второго государственного"09:00
- На Донбассе подорвалась украинская БМП16:00
- В Донецке запустили новую установку по обеззараживанию воды15:00
- В "ДНР" ветеранам Второй мировой войны 3 раза в год будут дарить продуктовые наборы14:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 марта10:00
- На Донбассе женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус15:00
- МИД дал украинцам рекомендации в связи с распространением коронавируса12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 9 марта10:00
- Новичок Премьер-лиги едва не отобрал очки у "Шахтера" (ВИДЕО)09:00
- В Италии от коронавируса за сутки умерли 133 человека08:00
- Названы пять самых "прожорливых" приложений для смартфонов17:00
- Лидер группы Rammstein прокатился на карусели в Припяти16:00
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта15:00
- Ломаченко назвал дату своего следующего боя14:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 марта13:00
- США ввели карантин для долларов из Азии11:00
- Ковшовые элеваторы: виды и классификация18:00
- Долгий путь к рынку земли: кто тормозит реформу?17:00
- Реформа школьного питания. Как будут кормить украинских учеников?14:00
- Как мир противостоит угрозе коронавируса?18:00
- «Украинский центризм». Что это значит?17:00
- «100 достижений» правительства Гончарука: самое важное16:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- На КПВВ Донбасса ввели ограничения из-за коронавируса
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 7 марта
- В Донецке запустили новую установку по обеззараживанию воды
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 8 марта
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 6 марта
- Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта
- На Донбассе подорвалась украинская БМП
- В "ДНР" лишили украинский язык статуса "второго государственного"
- Названы пять самых "прожорливых" приложений для смартфонов
- В "ДНР" ветеранам Второй мировой войны 3 раза в год будут дарить продуктовые наборы